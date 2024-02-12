Mustafa Karaalioğlu: DEM, İYİ Parti ve YRP adayları kime yarar, kime zarar?

İyi Parti’den sonra DEM Parti’nin aday çıkarması Ekrem İmamoğlu’nun aleyhine etki yapacaktır. 2019’taki ittifakın tek işe yaradığı seçim İstanbul ve Ankara belediye seçimleriydi ama 2024’te ilginç bir şekilde bu birliktelik dağıldı. Bu sayede, Cumhur İttifakı oturduğu yerden bonus toplamaya devam ediyor. DEM’in Başak Demirtaş’ı aday göstermemesi durumu biraz değiştirir ama toplamda İstanbul seçimi bir iki puan farkla ipin göğüsleneceği bir seçimdir. Ayrıca Meral Danış Beştaş da asla zayıf bir aday değildir. Tıpkı İyi Parti’nin adayı Buğra Kavuncu gibi… Her iki parti de az ya da çok, kaçar puan alırsa alsın; alacakları oylar tamamına yakını daha önce İmamoğlu’na verilmiş oylardır. Bu da İBB Başkanı için kampanyanın yeniden başlaması ve özellikle kararsız muhafazakâr seçmenle daha yakın ilişki mesaisi demektir.

Öte yandan YRP’nin Mehmet Altinöz’ü aday gösterme kararı da daha çok Murat Kurum aleyhine sonuç üretebilir. Yeniden Refah’la Ak Parti seçmeni ve hatta birçok merkezdeki aday profili gösteriyor ki kadroları arasında bir geçişkenlik başladı. Bu durum İstanbul’da Kurum’un oylarından eksiltebilir.

Ancak kıyaslayacak olursak, YRP’nin Kurum’dan oy eksiltme potansiyeli, İyi Parti ve DEM’in İmamoğlu’ndan oy eksiltme potansiyelinden daha azdır. Yani, çok adaylı yarış an itibariyle İmamoğlu aleyhine oy hareketi potansiyeli içeriyor. Tabii seçim henüz kızışmadı, kampanyalar tempo kazanmadı ve köprünün altından bütün sular akmadı.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı