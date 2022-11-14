Mustafa Karaalioğlu: Altılı masa, siyasetteki en önemli oyuncu rolünü taşımaya devam ediyor

Eleştiriler ve küçümsemelere rağmen; yeterince enerjik bulunmamasına ve potansiyel ağırlığını hissettirmediği iddialarına rağmen Altılı Masa siyasetteki en önemli oyuncu rolünü taşımaya devam ediyor. Rolün önemini anketlere yansıyan oy potansiyeline ilaveten iktidar kanadının artık neredeyse masaya atıf yapmadan siyasi mesaj verememesinden ve masanın dağılmasını birinci hedef olarak belirlemesinden anlıyoruz.

Bununla birlikte Masa’nın siyasi potansiyelini etkili kullanmadığı ve özellikle bugünlerde ‘adaylık’ dosyası ucundan kenarından açılmaya başlanırken iç gerilimin arttığı aşikardır. Bu da doğaldır. Her ne kadar bugüne kadar süreci uyum içinde geçirmiş olsalar da altı partinin birbirinden ayrı fikirleri ve yöntemleri olduğunu unutmamak gerekir. Türkiye’nin özel ve tatsız şartları olmasa aynı masada olmak şöyle dursun birbirlerine karşı siyasi rekabet halinde mevzileneceklerdi. Elbette zaman zaman problemler yaşanacak ve özellikle adaylık süreci biraz daha gergin olacak. Mükemmel uyum içinde görünen ve adayını aylar öncesinden ilan eden Cumhur İttifakı’nda bile uyumun devamını temin etmek için bazı isimlerin ortaklık hatırına tasfiye edildiği ortadayken muhalefetteki görüş ayrılıklarına şaşırmamak gerekir.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı