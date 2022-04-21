Mustafa Karaalioğlu: AK Parti 2013’ü hedef koysa yeridir

2023 hedefleri makuldü, tutturulabilirdi. Ülkeyi hamaset ve sloganla macera peşinde koşturmak yerine, sabah 9 akşam 5 mesai yapılsa bile Türkiye’de bugün kişi başına gelir 20 bin Dolar’a yakın bir yerde olabilirdi. Salgına rağmen, savaşa rağmen…

Olamadı ve önce tek parti iktidarı, ardından başkanlık sistemiyle bağlanan uzun siyasi istikrar dönemi üretmesi gereken yüksek verimin çok altında bir yere saplanıp kaldı. Bırakın 2023’ü, yıllar içerisinde ulaşılan iyi seviyeler bile hayal oldu. AK Parti bugün vadeyi uzatmak yerine yine kendi iktidarındaki 2013 yılını hedef olarak önüne koysa yeridir. O kadar geriledik, o kadar fırsat kaybettik.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı