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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: ‘Yüzde 7’ye indiriyoruz’ diyorlar, aslında yükseltiyorlar


Seçim barajı yüzde 7’ye yükseltiliyor!

Yanlış okumadınız, yüzde 7’ye indiriyoruz diyorlar, aslında yükseltiyorlar.


Halen yüzde 10 olan ülke barajı yüzde 7’ye iniyor ama fiilen bölge barajı gelmiş oluyor. Zira bir seçim bölgesinden milletvekili çıkarmak için o bölgedeki oyun yüzde 7 olması gerekiyor. Siyaset dilinde artık oy diye adlandırılan oylar da en çok oy alan ittifak ortağına yazılmıyor. Özellikle 3-4 milletvekili çıkaran orta büyüklükteki illerde CHP ile İYİ Parti birbirini tamamlamış ve milletvekili çıkarmıştı. Örneğin Kütahya, Isparta, Niğde, Karaman, Kütahya, Kastamonu, Kahramanmaraş gibi illerde Millet İttifakı milletvekili çıkarmıştı.

Yeni düzenleme Meclis’ten geçerse bunların çoğunun Cumhur İttifakı’na geçme olasılığı var.

Mustafa Balbay’ın yazısı

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