Mustafa Balbay: TÜİK yıllık enflasyonu da düzeltirse maaş zammı yüzde 100’ün üzerinde olmalı

Önceki ay aldığımız bir kulis bilgisini okurla paylaşmıştık. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK başkanını arayıp rakamların gerçeği yansıtması gerektiğini, aksi halde akılcı bir krizden çıkış programı yapılamayacağını söylemişti. Bu kulis bilgisinin gerçeği yansıtmadığı iddia edilmişti ama anlıyoruz ki TÜİK, bir nebze gerçeği açıklama yoluna girmiş.

Enflasyon rakamları çalışana, emekliye verilecek maaş artışlarını da belirliyor. Son 10 yılda emeklilerin gayri safi yurtiçi hasıladan aldığı pay yüzde 3.5’ten yüzde 2.5’e geriledi. Çünkü “Emekliyi enflasyona ezdirmiyoruz, kaç çıkarsa o oranda zam yapıyoruz” deyip TÜİK enflasyonu üzerinden hesap yapıyorlar.

Aylığı düzelten TÜİK yıllığı da düzeltirse maaş zammının yüzde 100’ün üzerinde olması gerekir!

Mustafa Balbay’ın yazısı