Mustafa Balbay: Sokakta yolumuzu kesenlerin tepkilerini aktaralım

CHP’de sorumlu noktalardaki arkadaşların dikkatinde olması dileğiyle son günlerde sokakta yolumuzu kesenlerin tepkilerini aktaralım:

-Kendimizi terk edilmiş gibi hissediyoruz. Hiç değilse çıkıp oy veren 25 milyonun gönlünü almak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek gerekmez mi?

-Gideyim CHP Genel Merkezi’nin merdivenlerinde oturup içeri girene, “İçeride neler oluyor” diye sorayım diyorum.

-Seçmenlikten istifa edeyim diyorum, edemiyorum!

CHP bu tepkileri çok dikkate almalı ve çok sevinmeli!

Sevinmeli çünkü hâlâ kaygı taşıyanlar var, ya kaygıyı da bıraksalar?

Yer yer bunu da görüyoruz!

Bu millete yön gösterir, güven verirseniz Kartallı Kazımlar, Gördesli Makbuleler çıkar…

Göstermezseniz, aya dört şeritli yol yaptığına inandıracak düzenbazlar çıkar…

Mustafa Balbay’ın yazısı