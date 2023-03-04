Mustafa Balbay: Seçimi nasıl kaybederiz?

Ülkenin içinde bulunduğu tablo ortada:

– Aylık enflasyon iktidarın nerdeyse yıllık hedefi kadar olmuş.

– İktidar ortakları Ay’a gitmeyi hedeflerken deprem bölgesine gidemeyecek hale gelmiş.

– Devletin en saygın kurumları enkaz altında kalmış. Kızılay bu hale geldikten sonra ötesini sorgulamaya gerek var mı? Yüzlerce, binlerce sorumlu depreme müdahale etmek için bir kişiye müdahale etmeye cesaret edememiş!

– Bütçe “borç bütçesi” olmuş, değil yıllık altı ayı bile kaldırmıyor.

– Eğitim sistemi çökmüş. Neredeyse okula başlarken diplomayı verip, “Sonrasına bakarız” diyecekler.

Uzun uzun sıralamaya gerek yok. Türkiye’de yönetim, sistemden çıkmış, rast gele gidiyor.

Bu tabloda acaba 6’lı masa aylarca şu soruya mı yanıt aradı:

– Seçimi nasıl kaybederiz?

Mustafa Balbay’ın yazısı