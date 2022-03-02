Mustafa Balbay: Rusya’nın Moskova’daki hesabı Kiev’e uymamış görünüyor

Rusya’nın son 15 yıldaki askeri güç kullanma stratejisine bakıldığında, karşı tarafla kolay kolay masaya oturma yok. Elbette farklı bir taktik savaşı olabilir ama Rusya’nın Moskova’daki hesabı Kiev’e uymamış görünüyor.

İlk aşamada Donbas bölgesine girişi Kırım’a benzemişti. Bölgeyi topraklarına katıp orada kalacağı düşünüldü. Ancak sınıra yığdığı 200 bin asker öyle söylemiyordu. Asıl hedefin Ukrayna’nın toprakları değil, başkenti olduğu NATO’yu hedefe koymasından belliydi.

Rusya’nın böyle bir operasyona başladığında ilk molayı Kiev’de vermeyi tasarladığı anlaşılıyor. Kısa sürede gördü ki karşısında sadece Ukrayna askerleri yok!

Mustafa Balbay’ın yazısı