Mustafa Balbay: Rüşvetin adı, refah payı oldu

Eee, senin de sık karşılaştığın yüksek erkânın üyeleri onca işi görecek de bundan pay almayacak mı? Eskiden bir ihale almak için verilen paralara, oynanan oyunlara“ihaleye fesat karıştırma” diye suçlar üretilirdi. Şimdi bunun adı“ihalede fırsat kollama” oldu. Bu da elbette suç falan değil!

Hırsızlığın adı, kaynak paylaşımı oldu!

Eee, birisi bir değer üretmiş, onu tek başına bırakmak olur mu? Paylaşmak gerek.

Yolsuzluğun adı, bürokrasiyi ortadan kaldırmak oldu.

Eee, bunca büyük işler yapan büyüklerin ayağına taş değmemesi lazım. Onları engelleyecek her şeyi ortadan kaldırmak lazım. Zaten tek maddelik bir uygulama bu: “Haşmetlinin ve vekâlet verdiği kişilerin yaptığı her şey yasaldır”! O zaman ortada yolsuzluk, usulsüzlük, yasadışılık falan kalmıyor.

Adam kayırmacılığın adı, sadakate karşılık vermek oldu.

Eee, hayatta her şey karşılıklı değil mi? Sana sadıksa, neyin başına getirirsen getir, hak etmiş demektir!

Yağmanın adı, özelleştirme oldu!

Yalanın adı, imaj düzeltme oldu!

Talanın adı, ekonomik program oldu!

Mustafa Balbay’ın yazısı