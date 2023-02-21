Mustafa Balbay: Müteahhit lobisi seçimin ertelenmesinden yana

Ankara’daki bir başka fısıltı da şu:

Müteahhit lobisi seçimin ertelenmesinden yana!

Neden?

Bizimki de soru mu…

Şöyle bir süreç düşünün:

YSK seçimi önce kasıma erteledi. Sonra da “Zaten 6 ay sonra yerel seçim var. Birleştirmek halkın da yararına olur” dedi… Erdoğan da daha felaketin ilk günlerinde demişti ya, “Bir yıl verin” diye… Bu bir yılda hemen yeni şehirler inşa edildi… İhaleler de işin “ehline” verildi!

Tam iktidara göre bir plan!

Bu bize de “ak-ılcı” görünüyor. Zira iktidar müteahhitlere dese ki “Bu haziranda seçim yapalım. Bizim propaganda masrafları sizden olsun. Seçimden sonra ihaleleri veririz”. Müteahhit lobisinin buna yanıtı şu olur:

– Yok, önce ihaleyi verin… Kazanalım… Sonra seçim yapın sizi destekleyelim!

Mustafa Balbay’ın yazısı