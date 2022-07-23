Mustafa Balbay: MHP’den AKP’ye giden mesaj

Siyaset çok parçalı iki ana kanat haline geldi! Geleneksel merkez sağ merkez sol ayrımı ikinci planda kaldı. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı olarak iki ana taraf var. Her iki tarafın da birinci gündemi öteki ittifakı geçmek. İttifak içindeki partilerin bir gündemi de sıralamada bir üstte olmak. İki tarafı da sütuna yatıralım…

Cumhur İttifakı Erdoğan ve Bahçeli’nin “iki parti tek iktidar” mantığını tam yansıtmasından kaynaklanan bir sorunsuzluk yaşıyor. Ancak özellikle ekonomideki gidiş sadece AKP’nin değil, MHP’nin de sahaya inmesini zorlaştırıyor.

Bahçeli’nin Erdoğan’la yaptığı görüşmelerde de ekonominin düzeleceğine dair bir mutabakatın olmadığı biliniyor. O nedenle ekonominin ikinci planda kalmasını sağlayacak her şey MHP’nin de kabulü!

MHP’den AKP’ye giden mesajlarda da “Ekonomi iyileşmezse sandık yüzümüze gülmez” içerikli cümleler yer alıyor. Bu yöndeki kaygıların hayli derinden ve yüksekten iletildiği söyleniyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı