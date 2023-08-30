Mustafa Balbay: İYİ Parti’nin rotası Akşener’in öfke kontrolüne bağlı

İYİ Parti’nin çizeceği rota, genel başkan Meral Akşener’in moral gücüne ve öfke kontrolüne bağlı. 26 Ağustos konuşması için“Ne çektiniz be Meral Hanım” başlıklı bir yazı kaleme almak istedik ama ekonomi gündemi öne geçti.

Akşener’in 26 Ağustos’ta önemli bir açıklama yapacağı haberi çıkınca ilk değerlendirmemiz şu olmuştu:

Demek ki Akşener, Atatürkçü bir zemine oynamak istiyor!

Konuşmasında yer yer bunun izleri vardı. Belki de parti içinde şu görüş öne çıktı:

CHP, sağ seçmenden oy almak için hem sağ partilere elini fazla uzattı hem sağ seçmenin sempatisini kazanmayı önceledi. Boşalttığı alanın bir kısmını alabiliriz!

Bunun da şaşılacak bir yanı yok.

Siyaset boşluk tanımaz!

Mustafa Balbay’ın yazısı