Mustafa Balbay: İktidara yakın kaynaklar, iptal isteminin Erdoğan’dan geldiğini vurguluyor

Gerekçe olarak İsrail’in Gazze’de acımasız saldırılara devam etmesini ve ABD’nin bunu fiilen desteklemesini gösteriyor.

Taraflardan resmi açıklama gelmeden kesin ifadeler kullanmamak gerekir. Ancak iptal olasılığının başlıca gerekçesinin Erdoğan’ın Hamas’a yönelik destekleyici tutumu olduğu bilgisi var. ABD, Katar’dan çekilmekte olan Hamas’ın yeni üs olarak Türkiye’de kabul görmesini kabul edilemez buluyor.

Bununla bağlantılı bir başka gerekçe de Erdoğan’ın Putin’le olan ilişkileri. Putin bir türlü Türkiye’ye gelemedi! Yılbaşı sürecinde Putin’in 12 Şubat’ta Türkiye’de olacağı duyurulmuştu. Daha sonra erteleme haberi geldi. “Seçimden sonra” dendi ama “hangi seçimden sonra” belli değil!

Putin’in Erdoğan’a olan desteğinin derinliğini şöyle özetleyelim:

2023 seçimlerinden önce Türkiye’nin Rusya’ya olan 20 milyar dolarlık doğalgaz borcunu erteledi!

Bunun karşılığı sadece sıkı muhabbetse ne âlâ!

Mustafa Balbay’ın yazısı