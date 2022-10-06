Mustafa Balbay: İktidar trollerinin daha organize kullanılması için hazırlanıldığı konuşuluyor

TBMM’nin yeni yasama yılına sansür düzenlemesi ile başlaması, iktidarın ruhunu anlatması bakımından hayli anlamlı!

Halen internette, sosyal medyada hakaret ve benzer suçlar işlendiğinde zaten yürürlükteki yasalarla dava açılıyor. Bunun en somut örneği, cumhurbaşkanına hakaret. Bu konuda açılan davaların büyük bölümü sosyal medya paylaşımlarına dayalı. Kirli bilgiyi engelleyeceğiz adı altında doğru bilgiyi kısıtlamayı hedefliyorlar. Kamu güvenliği adı altında kamunun her anlamda güvenliği için yazılacak haberleri engellemek istiyorlar.

Burada amaç iletişimin tüm alanlarında iktidar damgasını güçlendirmek. Bu düzenleme yasalaştıktan sonra iktidar trollerinin daha organize kullanılacağı, bunun için de yeni bir hazırlık yapıldığı konuşuluyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı