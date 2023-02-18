Mustafa Balbay: İktidar medyasının attığı başlıklar manidar

AKP her zamanki taktiğini uyguladı. Oyunun aktif olarak içinde olmayan bir kişiye, seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söyletti. Muhalefeti bu belirsizliğin içine sürükledi. Doğal bir siyasal refleksle muhalefet temsilcileri seslerini yükseltti:

Anayasa çok açık, sadece savaş halinde seçim ertelenebilir.

Bize göre de anayasa çok açık ama…

Anayasanın açık açık delindiği zamanları az mı yaşadık!

Gördüğümüz o ki iktidar seçim tarihini güncellerken anayasaya değil, alacağı olası sonuçlara bakıyor. Hangisi daha avantajlı; ertelemek mi zamanında yapmak mı?

İktidar medyasının, “Millet can derdinde, muhalefet seçim derdinde” türünden başlıklar atması manidar! Şu aşamada istemedikleri anlaşılıyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı