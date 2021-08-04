Mustafa Balbay: İktidar, Afganistan’da ABD’nin gözüne girmek bir miktar da para almak istiyor

Afganistan’dan yola çıkıp, İran’ı boydan boya geçip, Türkiye sınırından giren Afgan gençler konusu ister istemez yangının gerisinde kaldı. Ancak süreç işliyor. Türkiye’nin Kâbil Havaalanı’ndan başlamak üzere Afganistan’ın güvenliğinde sorumluluk alması, özellikle ABD tarafından inceden inceye işleniyor.

Her şeyden önce yanıt bulması gereken soru şu:

Türkiye, Afganistan’da kim için, ne uğruna, ne karşılığında güvenlik üstlenecek?

Yanıtı kestirmeden vermek gerekirse iktidar, ABD’nin gözüne girmek, ayakta kalmanın dış desteğini sağlamak, bir miktar da para almak istiyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı