Mustafa Balbay: Dün açıklanan OVP’nin iki hedefi var

1- Yakında gelecek olan IMF heyetine ne kadar gerçekçi ve ciddi olduklarını göstermek.

2- İçeride pozitif hava estirmek. Erdoğan bugün de yerli ve yabancı gazetecilere yönelik OVP toplantısı yapılacağını söyledi. Yabancı gazetecilerin de çağrılması dışarıya güven verme arayışına dayalı olmalı. Sıcak para bulunamıyor, vermiyorlar. Çünkü Türkiye ekonomisine güven azaldı. Körfez ülkeleri sıcak para vermek yerine garanti kâr getirecek şirketler istiyorlar.

Erdoğan müjde verdi: Ekimde beş yıllık kalkınma planı açıklayacaklarmış. Kadere bak, 2023 hedeflerini açıkladıkları 2011’de, Devlet Planlama Teşkilatı’nı kapatmışlardı.

Mustafa Balbay’ın yazısı