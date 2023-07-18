Mustafa Balbay: CHP tümüyle silkelenmek zorunda

CHP’ye yönelik duyguların ortası yok.

CHP eleştirilmesi çok sevilen bir parti. Çünkü hiçbir riski yok.

Bu tablo beraberinde eleştirilere yönelik kızgınlığı da getiriyor. Örneğin Kemal Bey, eleştirileri ikiye ayırdı.

Başta Kemal Bey olmak üzere CHP’de sorumluluk alan herkesin şunu dikkatte tutması gerekli:

CHP hiç eleştirilmediği, gündemden düştüğü gün ruhunu teslim etmiş demektir!

2024 başıyla birlikte yerel seçim tartışmalarının başlıca tarafı yine CHP olacak. Her seçim için köprüden önce son çıkış dendi. Buna karşıyız. Siyasette ne köprü biter ne son çıkış! Ancak bu yerel seçim kaybedilirse Türkiye tam otoriter sisteme dönüşecek ve mücadele daha da zorlaşacak.

14-28 Mayıs’ın muhasebesini sağlıklı yapmadan yerel seçime hazırlık, zafer getirmez. Bu, tabağı temizlemeden üstüne taze yemek koymaya benzer. CHP sonbaharda tümüyle silkelenmek ve yenilenmek zorunda.

Mustafa Balbay’ın yazısı