Mustafa Balbay: Bu gerçeği en iyi Erdoğan görüyor

Son derece pragmatist bir lider olarak bilinen Erdoğan’ın “Yeni dönemde yeni ne lazım” sorusuna birden fazla yanıt istediği, Saray kadrosunun buna çalıştığı artık sır değil.

Gözlememiz o ki Saray merkezli değişim arayışlarının halk katında karşılık bulması çok zor.

Altı liderin birbirine bakmak yerine değişimin yönüne bakıp ön alması halinde siyasal gündemi farklı bir Türkiye ile tanışabiliriz.

Bu gerçeği en iyi Erdoğan görüyor. Dış dengeleri değiştirmesinin başlıca nedeni bu. Dışarıdan şu tür cümleler geliyor:

Demokrasi dışına çıkmış ama konjonktür gereği desteklenmesi gereken liderler!

Mustafa Balbay’ın yazısı