Mustafa Balbay: Bahçeli olumsuzlukları Saray’a uygun yöntemlerle söylüyor

Yarın Sivas’a gidecek olan Bahçeli’nin sloganı şu: Aday belli, karar net!

Gördüğümüz o ki Bahçeli, Erdoğan’ın kendisinden daha fazla “Adayımız Erdoğan” diyerek AKP’yi bağlarken kendisini de iktidarın tümüyle içinde olmayan bir konum getiriyor.

Ankara’da Bahçeli’nin özellikle ekonomide gördüğü kimi olumsuzlukları Saray’a uygun yöntemlerle ilettiği konuşuluyor. Yakın tarihindeki kilometre taşları ile Bahçeli’nin siyaset yolu böyle.

Bir soru:

Seçim gecesi Millet İttifakı’nın adayının kazanması büyük ölçüde kesinleşirse Bahçeli ne yapar? AKP’nin seçimi kaybetse bile iktidarı vermeme gibi bir yola sapabileceği endişeleri var ama bizim demokrasi birikimimiz her şeye karşın buna izin vermez.

Tahminimiz o ki Bahçeli o gece, kritik bir anda örneğin 23.00 sıralarında şöyle bir açıklama yapabilir: Milletimizin teveccühü ortaya çıkmıştır. Buna saygı duymak gerekir!

Toplumsal barış bağlamında gerilim yaratan pek çok çıkışlarına karşın Bahçeli’nin çeyrek asrı aşan liderlik birikimi bu olasılığı kaçınılmaz kılıyor!

Mustafa Balbay’ın yazısı