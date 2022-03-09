Mustafa Balbay: Bahardan tezi yok, yeni bir siyasal süreç şart

Siyasetin anayasasıdır; güçlü bir hedefe yürüyen hareketler parçalanmaz.

Altı siyasi parti Türkiye için yaşamsal bir hedefe yürüyor. Geçmişte AKP’ye oy vermiş kişiler dahil büyük bir kesimin bu hedeften beklentisi var.

Böyle bir hedef için altı partinin birbirine benzemesi gerekmez, tabanlarını genişletmesi gerekir.

Türkiye bu kadar kötü yönetilirken yaşanan sorunlardan çok, çıkış yolunun konuşulacağı, her şeye karşın umudun öne çıkacağı bir siyasal iklim şart.

Salonlarda mayanın tutması yetmez! Salonların büyüsü güzeldir ama tehlikelidir. Rahatlığa yöneltir.

Bahardan tezi yok, karabulutları yırtıp atacak yeni bir siyasal süreç şart.

Mustafa Balbay’ın yazısı