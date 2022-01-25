Mustafa Balbay: AKP’nin Türkiye’ye dayattığı gündem

İşte bütün bu soygunların ortasında AKP’nin Türkiye’ye dayattığı gündem şöyle tarif edilebilir:

Ekonomiden başka her şey!

Sedef Kabaş’ın gece yarısı gözaltına alınıp tutuklanması, Sezen Aksu’nun beş yıl önceki şarkısı üzerinden kin ve nefretin üretilmesi, cüzdanlarımızdan sonra vicdanlarımızın da, daha ötesi ruhumuzun da soyulmakta olduğunu gösteriyor.

Öyle bir kutuplaşma oluşturuldu ki iktidarın uygulamalarına karşı olanlar da kendi içinde kutuplaşıyor.

İktidarın her türlü densizliğine “alışanlar”, bu densizlik karşısında gösterilmesi gereken tepki konusunda okları birbirine çeviriyor. Hal böyle olunca önce umutsuzluk, devamında da şu öne çıkıyor:

Milleti bu kadar soymaya cüret eden, şarkı sözünden, atasözünden suç üreten iktidar seçimi kaybetse de gitmez!

Bu iklim, iktidarın arayıp da bulamadığı şey!

Hayır, tam tersi…

Mustafa Balbay’ın yazısı