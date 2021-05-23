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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: AA muhabirinin sorusu AKP içindeki kaynamanın buharı mı?

AA muhabirinin sorusu, AKP içindeki bir kaynamanın buharı mı?

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Görünenden anlaşılan o ki, işin görünmeyen yanı çok derin. 

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İktidar medyası suskun. Soylu’ya ne destek var ne köstek!

Şahsımrasi sisteminin başı olarak Erdoğan, konunun Soylu boyutu açısından suskun. 

Bu tablo, bir soruyu daha gündeme getiriyor:

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Soylu’nun yıprandığı aşikâr. Erdoğan, üzerinde soru işaretleri olan, gücü erozyona uğramış bir Soylu’yu görevde tutarak, onun kendisine daha fazla bağımlı olmasını mı ister yoksa yeni bir yol haritası mı oluşturur?

Her iki olasılık da şahsımrasi rejiminin fıtratında var.

Mustafa Balbay’ın yazısı

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