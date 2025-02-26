Muş'ta igloda çay keyfi

Muş’ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, dükkanının önüne yaptığı igloda müşterilerine hizmet veriyor.

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Alak, son günlerdeki yağışlarla dükkanının çevresine biriken karla iglo yapmaya karar verdi.

Arkadaşlarıyla yaklaşık beş gün süren çalışmayla igloyu tamamlayan Alak, bazı müşterilerine burada çay ikram etti.

Küreklerle karı toplayarak sıkıştırarak iglo yaptıklarını belirten çaycı şöyle konuştu:

* Önce küreklerle karı topladık ve sıkıştırdık. Daha sonra su verdik ve dondu. İçini oyduktan sonra kubbe şeklini aldı. Burada bir etkinlik alanı oluşturduk.

* Vatandaşlar ilgi gösteriyor. Çay, kahve ve süt ikram ediyoruz. Müşterilerimiz mutlu oluyorlar. Biz de bundan keyif alıyoruz.