Musk, Twitter için 46,5 milyar doları kenara koydu

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Twitter’i satın almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladı.

Söz konusu rakamın 21 milyar dolarlık kısmı özkaynak.

Fotoğraf: Reuters

Musk şu an Twitter hisselerini almak için aleni teklif sürecini başlatıp başlatmamayı değerlendiriyor.

Ay ortasında Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın alan Musk, şirketin tamamı için de 43 milyar dolarlık bir teklifi dile getirmişti.

Twitter yönetimiyse Musk’a karşı 15 Nisan’da ‘zehir hapı‘ olarak adlandırılan bir önlem almıştı. Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu.

​​​Musk’ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15’inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği belirtilmişti.