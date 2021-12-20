Musk, 11 milyar dolar vergi ödeyecekmiş

Az vergi ödediği için eleştirilen Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, bu yıl en fazla vergi ödeyen ABD’li olacağını savundu.

Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini açıkladı.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

ABD’de demokrat senatör Elizabeth Warren, daha önce vergi kanunun değişmesi ve Musk’ın daha fazla vergi ödemesi gerektiğine dair bir paylaşımda bulunmuştu.

Musk şu anda dünyanın en zengin iş insanı ve şirketi Tesla yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde. Henüz hisseleri halka arz olmayan Space X’in değeri ise 100 milyar dolar olarak hesaplanıyor.