Müşahitler anlatıyor: Sandıkları nasıl koruduk?

Yeni yayımlanan ‘Sandıkları Korumak’ adlı kitap, geçmiş seçimlerde müşahitlik olan yurttaşların ilham veren anılarını derlemekle kalmıyor, ilk kez ‘sandık bekçiliği’ yapacaklar için bilgilendirme ve tavsiyeler kılavuzu sunuyor.

Seçil Türkkan’ın İletişim Yayınları’ndan çıkan ‘Seçim Güvenliği için Sandıkları Korumak’ başlıklı kitabında, çok farklı siyasal ve sosyal kimliklerden insanların müşahit olarak yaşadıkları deneyimleri aktarıyor.

Hikayelerde neler yok ki. Sandık başında sigaraya başlayanlar, silahla tehdit edilenler, odaya kapatılanlar, ilk sivil toplum tecrübesini yaşayanlar, en yakın arkadaşlarını sandık başında edinenler, hatta burada tanışıp evlenenler…

Gezi’den sonra başladı

Türkiye’de sandık güvenliğinin önemi, Gezi eylemleri sonrasında, 2014’te ‘Oy ve Ötesi’nin sandık güvenliği merkezli bir demokrasi hareketi kurmasıyla başladı. O günden bugüne bu hareket büyüdü, gelişti. Partiler ‘sandık güvenliği’ ‘temasını sahiplendi.

Sandıkları korumak için sandık başında birlikte hareket eden müşahitler kitapta ilham verici gözlemlerini anlatıyor. Ayrıca ilk kez sandık müşahitliği yapacak olanlar için bilgilendirme ve tavsiyeler kılavuzu yer alıyor.