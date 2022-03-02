Murat Muratoğlu: Zeytin evladiyelik, maden günü kurtarıyor

Zaten iktidarın aklı Ege’de… Fikri sahillerde… Sanıyorlar ki para sadece inşaatta, madende… Zaten kestiler ama yetmedi… Kalan zeytinlikleri de kesmek bütün dertleri… Hesap da bilmiyorlar. Bir ton zeytinyağı 3.200 dolar… Bir ton mermer 500 dolar… Bir ton kömür 200 dolar… Zeytin her yıl ürün veriyor, maden bitiyor. Nihayetinde boş çukur kalıyor! Zeytin evladiyelik, maden günü kurtarıyor.

Bir de alay eder gibi, “maden bittikten sonra eski haline getirilecek” dememişler mi? Zeytin ağaçlarımızın yaş ortalaması 150 yıl… Sayılı gün çabuk geçer ama sahi ne dikeceksin oraya? Manisa Kırkağaç’ta 1.659 yıllık zeytin ağacı var. Geçen yıl 250 kilo zeytin verdi. Hala onu kesip yerine TOKİ Zeytin Çekirdeği Konutları dikmemeleri beni hayret ettirdi.

Murat Muratoğlu’nun yazısı