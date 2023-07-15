Murat Muratoğlu: Yine insaflı davranıyor

Cumhurbaşkanlığı borçlanma yetkisi 1.457.288.394.030,00 lira artırıldı. Okuyamadınız değil mi? Bir trilyon dört yüz elli yedi milyar iki yüz seksen sekiz milyon üç yüz doksan dört bin otuz lira… Ülkenin bütçesinden fazla… Hepsini anladım ama o son 30 liraya takıldım. Ayrıca neden böyle bir limite ihtiyaç duydular? Cumhurbaşkanı’nın herhangi bir borçlanma limiti yoktur, dilediği kadar borçlanabilir yazılsaydı boşuna uğraşılmasaydı.

Ülkede muhalefet olmayınca çok rahatlar her alanda… Yine insaflı davranıyor, ülkeyi direkt kendi üzerine yapsa kim gıkını çıkartacak Allah aşkına? Teşekkür etmemiz gerekiyor aslında… İyi bir muhalefetin neden çok önemli olduğunu yaşatarak öğretti bize kısa zamanda…

Murat Muratoğlu’nun yazısı