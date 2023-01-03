Murat Muratoğlu: Ülkenin ticaret hesabının tutmuyor matematiği

Oysa Yeni Ekonomi Modeli diye 2021 Eylül’ünde başladıkları programın esasıydı dış ticaret açığı… Naslar böyle emrediyor dedikleri faizleri düşürme inadının, vatandaşın cebindeki paraya göz koymanın, konut ve otomobilin bile yatırım diye alınıp fiyatlarının patlamasının, enflasyonun coşmasının temel amacı “fazla vereceğiz” diye başlayan plandı… Tamam, matematik kolay değildir. Normalde dört işlemi bilmek yeterlidir. İlla zorlarsanız önce x’ler, y’ler gelir. Orada durmazsanız kare ve karekök hemen peşindedir. Türev, integral derken çoğunluk zaten bırakıp vazgeçmiştir. Ülkenin ticaret hesabının tutmuyor matematiği… Hazır rekor kırmış “zirvede bırakıyorum” demesi bile daha kabul edilebilir sanki… Bence oradan yürümeli…
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