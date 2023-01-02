Murat Muratoğlu: Ülkenin çocuklarının bile geleceğini ipotekliyor

Projelere karşı çıkan yok. İtiraz edilen konu fahiş kullanım ücreti ve ihale ediliş şekli… Aklı başında hesap bilen kimsenin imzalamayacağı yap-işlet-devret modeli… Yap-işlet-devret de ana fikir finansmanın ve proje riskinin yüklenicide kalmasıdır. Bizim modelde risk yok, para devlet garantisinde… Devlet birkaç yıllık geçiş parasına köprüyü yapabilecekken 15-20-25 yıllık araç geçiş garantili ihaleye çıkıyor. Ülkeye borç senedi imzalatıyor. Ülkenin çocuklarının bile geleceğini ipotekliyor. Projeler “ticari sır” kapsamında olduğu için bırakın tam olarak maliyetlerini bilmeyi, gerçek ortakların kim olduklarını bile tam olarak bilemiyoruz. Sadece tahmin edebiliyoruz. Tabii çıkan fahiş faturayı toplanan vergilerimizle ödemeyi de ihmal etmiyoruz!
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