Murat Muratoğlu: Ülke yüzde 10.4 küçülünce bu yıl su içsek yaradı

Türkiye’nin ekonomisi bazı zamanlarda çılgınlık yapar. Açıklanan rekor ikinci çeyrek büyümesi sırmalar saçar. Her ne kadar yüzde 21.7 büyümüş görünsek de bazı pürüzler var.

Geçen yılın aynı döneminde salgın nedeniyle ekonomisi neredeyse durmuş olan ülke yüzde 10.4 küçülünce bu yıl su içsek yaradı. Sırtımızı kaşısak, şöyle dışarı çıkıp biraz hava alsak yine büyüyecektik.

Peki, sadece biz mi yüksek oranlı büyüdük? Aynı dönemde İngiltere yüzde 22.2 büyüdü… İspanya yüzde 19.8 büyüdü… Fransa yüzde 18.7 büyüdü… İtalya yüzde 17.3 büyüdü… Sebebi neydi? “Baz etkisi” dediğimiz geçen yılın küçülmesi…

Yıllardır hızlı büyümesiyle birinciliğe ambargo koyan Çin ne yaptı? İkinci çeyrekte sadece yüzde 7.9 büyüyebildi. Neden? Geçen yıl tüm dünya daralırken yüzde 3.2 ile ayrışmış, büyümeye devam etmişti. Baz etkisi onu etkilemedi.

Açtım haberleri, “Yelkenli içerisinde Yunan adalarına yasadışı yollardan geçmeye çalışan 63 düzensiz göçmen yakalandı.” Kaçanı neden tutup geri getiriyoruz? Orası ayrı…Kimse onlara Türkiye’nin büyüme rakamından bahsetmedi mi? Niye kaçıyorlar sanki? Sahi kim büyüyor? Kime büyüyor bu ekonomi? Zengini daha zengin etti!

Murat Muratoğlu yazısı