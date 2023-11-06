Murat Muratoğlu: Türkiye ekonomisinin yönetimi aşure gibi

Faizde getiri hâlâ reel olarak eksi… Borsanın tadı kaçtı. Döviz alıp beklemek anlamlı mı? Neredeyse bütün ülkeyi dolarize ettikleri için çok hızlı yükselmesine izin vermeleri söz konusu olamaz. Aksi takdirde ülke hazinesinde tek kuruş kalmaz.

Kısa ve orta vade için ne yerlilerin ne de yabancıların Türkiye ekonomisinin bu yönetimle düze çıkacağına inanmıyorlar. Türkiye ekonomisinin yönetimi aşure gibi… Haliyle nasıl ki aşureden mantıklı davranmasını beklemiyorsanız, yönetimden de mantıklı kararlar almasını beklemeyin. Zira kısık ateşte uzun süre kaynayacak bir ortama giriş için hazırlıklarınızı yapın. Bizi diri olacağız derken kulak memesi kıvamına sokacak bir süreç yaşayacağız. Onu da bilin.

Murat Muratoğlu’nun yazısı