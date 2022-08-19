Murat Muratoğlu: Suçu Merkez Bankası’na yüklememek gerek

Faize dokunmasalardı sonuç değişecek miydi? Döviz mevduatı sahiplerine verilen milyarlarca lira tutarında faizine “kur farkı” denildi… Ortamlarda “faiz düşürdük” demek için ortaya konulan bu performansın maliyeti ülkenin sırtına bambaşka bir yük bindirdi.

Suçu Merkez Bankası’na da yüklememek gerekli… Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin, “Merkez Bankası’nı ve politika faizini önemsizleştirdik” diye açıklama yapması da bu nedenleydi. Hatta daha da ileri gitmişti, “TCMB bağımsızlığı diyeceksiniz yok öyle bir şey…” de demişti. Merkez Bankası Başkanı buna karşı çıkıp iki kelime laf söyleyebilmiş miydi? Yok!

Halbuki önemsiz falan değildir! O onların ekonomiyi bilmemesi ve kötü yönetimidir. Suskunluk Merkez Bankası Başkanı’nın ezikliğidir. Etkisi vardır ama yetkisi yoktur. Yetkisini kullanmaya çalışsa en fazla kovulur! Ceketini alır gider… Nedir yani? Olmaz! Bu onun için o kadar önemli ki… Kendi de o koltuğu hak etmediğini biliyor yine de aylardır orada oturtuluyor. Daha büyük saadet olabilir mi?

Murat Muratoğlu’nun yazısı