Murat Muratoğlu: Son bulunan altın rezervi Türkiye’nin dört günlük dış ticaret açığına denk

Diğer yandan Koza Altın, Kayseri’de 2-3 yıldır altın çıkarma işinde… Farklı sahalarda rezerv arama çalışmaları devam ediyor. Nitekim orada aktif bir maden var ve çalışıyor. Zaten bilinen maden rezervini bulmak müjde mi oluyor? Biraz daha teknik bakarsak son bulunan altın rezervi Türkiye’nin 4 günlük dış ticaret açığına denk geliyor. Bir yılı rahatça bitirmek için 91 tane daha bu boyutta altın rezervi bulmamız gerekiyor.
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TİP, ‘Hatay’a Seçmen Köprüsü’ kurdu
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Mersin, İstanbul, Adana ve Antalya’daki Hataylı depremzedelerin kendi illerinde oy kullanabilmesi için kampanya başlattı.
Ekonomist Yeşilada: Seçimden sonra dövize kota gelebilir
Ekonomist Atilla Yeşilada, seçim sonrası döviz çekimine kota getirebileceğini öne sürdü. Merkez Bankası’nın yeterli dövizi olmadığını söyledi.
Kral Charles’ın taç giyme törenine protesto
İngiltere’de vatandaşlar, Kral 3’üncü Charles’ın taç giyme töreni nedeniyle protesto düzenliyor.
‘Sessiz lüks’ten zenginlik pornografisine: Sofia Richie, Masumiyet Çağı, Met Gala
Lüksün ‘sessiz’ olması görgüye mi işaret eder? Bir kedinin 13 milyon dolar parası olur mu, daha doğrusu bir kedinin parası mı olur! Sosyal medyanın sordurduğu sorulara kitaplar cevap veriyor.
Sıfır araçta fahiş fiyata karşı bir garip düzenleme
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Binance, Rusya yaptırımlarının delinmesiyle ilgili soruşturulabilir
ABD, kripto para borsası Binance’ın Rusların ABD yaptırımlarını aşmasına ve para taşımasına aracı olup olmadığını araştırıyor.
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SPK’dan JPMorgan’a ‘borsa manipülasyonu’ cezası
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan dahil bazı şirketlere ceza verdi.