Murat Muratoğlu: Son bulunan altın rezervi Türkiye’nin dört günlük dış ticaret açığına denk

Diğer yandan Koza Altın, Kayseri’de 2-3 yıldır altın çıkarma işinde… Farklı sahalarda rezerv arama çalışmaları devam ediyor. Nitekim orada aktif bir maden var ve çalışıyor. Zaten bilinen maden rezervini bulmak müjde mi oluyor? Biraz daha teknik bakarsak son bulunan altın rezervi Türkiye’nin 4 günlük dış ticaret açığına denk geliyor. Bir yılı rahatça bitirmek için 91 tane daha bu boyutta altın rezervi bulmamız gerekiyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı