Murat Muratoğlu: Sen ekonomiyi düzeltsen zaten normalleşecek hepsi

Ekonominin belini doğrultabilmesi için güvendiğimiz adam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzı artırılacak” dedi. Muhteşem bir misyon, muhteşem bir vizyon… Hayret valla daha önce nasıl kimsenin aklına gelmedi ki bu? Aramızda kalsın ama kendisi fazla uzak kaldı Türkiye gerçeklerine galiba… Millet güvenilmez, getirisi olmayan Türk Lirası’ndan uzaklaşmak için ne bulduysa aldı. Dolar, altın, konut, araba, arsa… Sen ekonomiyi düzeltsen zaten normalleşecek hepsi… Nitekim AKP, 22 yıldır inşaat sektörüne verdiği gazla ekonomiyi canlı tutmaya çalıştı. Elindeki bütün parayı taşa toprağa gömdü. Yüzbinlerce yeni konut yapıldı. Ne oldu sonucu? Senin patron 15 milyon mülteciyi ülkeye doldurunca, bunca insanın sokakta kalacak hali yok ya… Bir de promosyon düzenledi maşallah… Ev alana pasaport anında… Sen hepsini geri yolla… Bak ne oluyor konut ve kira fiyatlarına…

Murat Muratoğlu’nun yazısı