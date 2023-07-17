Murat Muratoğlu: Şaşıran var mı?

Ya noolacağıdı? Vatan, millet romantizminin sonuna gelindi. Oysa altına doblo çekip sokak aralarında son ses dombra açıp dolaşanların aklıyla her şey toz pembe olacaktı? Şimdi gerçeklerle yüzleşme vakti. Seçim sözleri yerine getirildi mi? Getirildi. Kaynak tabii ki yine milletin cebiydi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı