Murat Muratoğlu: Şaşıran var mı?

Ya noolacağıdı? Vatan, millet romantizminin sonuna gelindi. Oysa altına doblo çekip sokak aralarında son ses dombra açıp dolaşanların aklıyla her şey toz pembe olacaktı? Şimdi gerçeklerle yüzleşme vakti. Seçim sözleri yerine getirildi mi? Getirildi. Kaynak tabii ki yine milletin cebiydi…
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Kamu kurumları ‘Tek Yürek’te tekledi: Yaklaşık 9 milyar lira bağış yatırılmamış
‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına katılıp bağış yapacaklarını açıklayan kamu kurumları, son raporlara göre yaklaşık 9 milyar lirayı yatırmadı.
Bütçe açığında yeni rekor
Merkezi yönetim bütçesi haziranda 219,6 milyar TL’yle rekor düzeyde açık verdi. Bütçe dengesi mayıs ayında 118,9 milyar TL fazla vermişti.
Altın Portakal için başvurular başladı
7-14 Ekim’de düzenlenecek 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal yarışmalar ve edebiyat uyarlaması senaryo yarışması için başvurular başladı.
Balıkçı, köpeğiyle Pasifik’te iki ay hayatta kalmayı başardı
Köpeğiyle Pasifik Okyanusu’nda kaybolan Tim Shaddock, iki ay boyunca yağmur suyu ve çiğ balıkla beslenerek yaşam mücadelesi verdi.
Sony ve Microsoft arasında ‘Call of Duty’ anlaşması
Sony ve Activision Blizzard’ı satın almak isteyen Microsoft, Call of Duty oyununu PlayStation’da 10 yıllığına tutmak için anlaştı.