Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Şaşıran var mı?

Ya noolacağıdı? Vatan, millet romantizminin sonuna gelindi. Oysa altına doblo çekip sokak aralarında son ses dombra açıp dolaşanların aklıyla her şey toz pembe olacaktı? Şimdi gerçeklerle yüzleşme vakti. Seçim sözleri yerine getirildi mi? Getirildi. Kaynak tabii ki yine milletin cebiydi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı


SON HABERLER

Bütçe açığında yeni rekor

Merkezi yönetim bütçesi haziranda 219,6 milyar TL’yle rekor düzeyde açık verdi. Bütçe dengesi mayıs ayında 118,9 milyar TL fazla vermişti.

Altın Portakal için başvurular başladı

7-14 Ekim’de düzenlenecek 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal yarışmalar ve edebiyat uyarlaması senaryo yarışması için başvurular başladı.  