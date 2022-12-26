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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Şantajlara boyun eğip yandaş gazetelere reklam vermeye başladılar

Hedefteki marketler bilindiği kadarıyla aynı cenahta yer alan kardeş çocukları… Kuvvetle muhtemel yandaşın istediği boyutta reklam vermediler, para yedirmediler. Budur bunların ahlakı… Esas hikaye buradan başladı… Marketleri, market sahipleri benim kadar savunmuyorlar. Hiç aklıma gelmezdi. Haksızlığa dayanamıyorum sanki… Üzerlerindeki baskı azalsın diye şantajlara boyun eğip yandaş gazetelere sayfa sayfa reklam vermeye başladılar. Haberler kesildi! Beni ilgilendirmez… Karakter zafiyeti, paraya olan düşkünlükleri…

Murat Muratoğlu’nun yazısı


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