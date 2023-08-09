Murat Muratoğlu: Nereye diktiler 6 milyar 572 milyon fidanı?

Erdoğan yaklaşık 3.5 saat süren Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Ne zamandır televizyonda denk gelmiyordum. Ne yalan söyleyeyim, özlemişim. “Türkiye Yüzyılı” falan dedi, eski formunda olduğunu gördüm bir keyiflendim… “Buradan ana muhalefet partisinin başına sesleniyorum” dedi… Türkiye’de kimsenin ciddiye almadığı Kılıçdaroğlu’nu, bir tek Erdoğan’ın önemsemesi ilginç değil mi? Bir anlamda “saygı duruşu” sanki…

Esas enteresanı matematiği ağlattı, gözleri yaşlı bıraktı. Yaptığı nasıl bir hesaptı? “Son 21 yılda Türkiye toplamda 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak kırılması zor bir rekora imza attık. 2023 sonu için hedefimiz 30 milyon fidan daha dikerek bu rakamı 7 milyara yükseltmektir.”

Nasıl yani? Bakın 7 milyara ulaşmak için 428 milyon fidan yerine sadece 30 milyon fidan dikilerek hedefi gerçekleştirmesine takılmadım bile… Dikilen sayısına aklım takıldı… Eğer çim tohumunu fidandan sayıyorlarsa eyvallah… Dikkat ederseniz bu sefer küsurat da veriyor ki inandırıcı olsun! Sahi nereye diktiler 6 milyar 572 milyon fidanı? “Biz ağaçlarla uğraşmadık, ormanı alıp komple diktik” deseydi daha inandırıcı gelirdi. Fiziksel, geometrik ve matematiksel olarak pek mümkün görünmüyor ama ne diyeceksin ki koskoca Cumhurbaşkanı’na?

Murat Muratoğlu’nun yazısı