Murat Muratoğlu: Milyonerlik bile ayağa düştü

İktidar Türk Lirası’nı öyle sersefil etti ki milyonerlik bile ele ayağa düştü. Eskiden bir şanı vardı. Milyoner deyince insanlar kafasını kaldırıp bir bakardı. Şimdi bırak evi, arsayı neredeyse arabası olan bile milyoner statüsünde… Değilse de yılın sonunda kesin o da potada… “Kim Milyoner Olmak İster” diye bir yarışma var. Toplamda 12 soruyu bilene 1 milyon lira veriyorlar. Ayıp ediyorlar. Hepi topu 37 bin dolar… Onun yerine yerli elektrikli otomobil diye satılan TOGG verseler en ucuz modeli 1 milyon 227 bin 500 liraya yükseldi. Tabii sıra gelene kadar kim bilir kaça çıkar?

Murat Muratoğlu’nun yazısı