Murat Muratoğlu: Tam 818.2 milyar lira zarar

Özel banka olsaydı çoktan batmıştı. Borsada işlem görse taban taban gider, nefes alamazdı.

Merkez Bankası’nın genlerinden gelen kendisine güvenen insanları yüzüstü bırakma özelliği, Merkez Bankası’na güvenen kimse kalmaması nedeniyle açıklanan zarar hayal kırıklığı yaratmadı.

Bu zarar Şahap Kavcıoğlu ile Hafize Gaye Erkan’a yazar. Mehmet Şimşek, bütçede göstermemek için Kur Korumalı Mevduat’ın enkazının tamamını buraya pasladı… Kaçınılmaz olarak zarar arşa ulaştı.

Banka sözde özerk olmalıydı. Bunu kabul etmeme hakları vardı. Yönetici değil de emir kulu olunca boynunu eğip kabul etmekten başka şansı kalmadı.

Zarar 2023 yılının… Haliyle yılın kapanış kuruna bölersek 27 milyar 735 milyon dolar zarar çıkıyor karşımıza… Bu rezilliğin faturasını üstlenen çıkacak mı acaba?

Kimsenin böyle bir şeye niyeti de yok, beklenti de… Sahi bilmeyen var mı, kimin işleri batırdığını? Sorsan kendisi ekonomist… Ya bir de ekonomiden anlamasaydı!

Basamadığın bir para birimini mihenk taşı yapmışsın, doların Türk Lirası karşısında her kuruş artışında büyük zarardasın…

Çözüm ne? Ödemeleri yapmak için yeniden daha fazla para basmak! Bunun anlamı inmeyen enflasyon ve Türk Lirası’nın değer kaybının durmaması…

Murat Muratoğlu’nun yazısı