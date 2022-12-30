Murat Muratoğlu: Maaşlar hızla düşecek

Tam 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazandı. Her birine ortalama asgari ücret kadar emekli maaşı verilecek olursa…. Ayda 19 milyar 125 milyon lira… Yılda yaklaşık 230 milyar lira… Bugünün dolar kuruyla 13 milyar dolar… Ödenmez para değil tabii ki de… Zira 1980 yılında 3.3 çalışan 1 emekliyi finanse ederken geçen yıl bu oran 1.72 çalışan 1 emekliydi… Şimdi 1.5 çalışan 1 emekliye kadar düşecek ki sürdürülebilir olmayacak… Ne olacak? Maaşlar hızla düşecek. O da Türkiye’deki adalet ve demokrasi gibi gözden kaybolacak.

Murat Muratoğlu’nun yazısı