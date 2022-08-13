Murat Muratoğlu: Kötü ekonomi ülkeleri batırmaz

Kimsenin elinde sihirli değnek yok! Bu süreç illa yaşanacak. Neyi değiştirdiler de düzelttiler ekonomiyi? Ya çok gizli ya da hiçbir şeyi! “B” şıkkı anlatıyor her şeyi…

Kötü ekonomi ülkeleri batırmaz. Para bulamadığı için kepenk kapatan bir ülke söyleyin…

Öyle şey olmaz! Ne olur? Ödeme sıkıntısına sokar, vatandaşlarını fakirleştirir. Sefalete sürükler. Bizde de tam böyle olacak. Zenginin ekonomiyi övdüğü fakirin ise dibi gördüğü bir ülkede, normal olarak bir grup gayet mutlu, mesut işinde, gücünde…

Kimileri çöpten yemek toplama taktikleri ile hayatlarını idame ettirme peşinde…

Neden durmadan halktan şükretmesini istiyorlar? Niye Allah’ın kullarını açlık ve yoklukla sınadığını söyleyip, sabır telkin ediyorlar?

Açlıktan ölmek bize koymaz, kuru ekmek yeriz yine de sevdamız diyen zekasızların çok olduğunu biliyorlar. Belli ki kalabalık bir kitle de sefalet çekmekten hoşlanıyor. Sonuçta Anadolu irfanı bunu hak ediyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı