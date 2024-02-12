Murat Muratoğlu: İstatistik Kurumu’nun enflasyon sepetinde yaptığı güncelleme bir şahane

Devamlı para basılan bir ortamda enflasyonu nasıl durduracaklar? Merak etmeyin… Ona da dahiyane bir çözüm buldular. İstatistik Kurumu’nun rutin olarak enflasyon sepetinde yaptığı güncelleme bu yıl bir şahane… Enflasyon hesaplamasında esas alınan sepetteki harcama grupları ve ağırlıklarında yapılan değişikliklere bakıldığında, en çok fiyatı artan kalemlerde değişikliğe gidildiği, başta gıda olmak üzere temel harcamaların sepetteki ağırlıklarının azaltıldığı görülüyor. Oysa Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne üye ülkeler arasında yapılan araştırmaya göre gıda harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı en yüksek olan ülke Türkiye… Nedeni basit; az kazanıyoruz, kazandığımızın çoğunu yaşamımızı sürdürmek için üç temel harcama kalemi olan gıda, barınma ve giyime harcıyoruz.
SON HABERLER
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan
Gökhan Zan, TİP’in Hatay belediye başkanı adayı oldu.
TÜİK’e göre işsizlik yüzde 8,8
Türkiye’de işsizlik oranı, Aralık 2023’te bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,8 oldu.
Borsa güne nasıl başladı? – 12 Şubat 2024
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,98 yükselerek 9.134,22 puanla rekor seviyeden başladı
Dubai’de ‘uçan taksi’ dönemi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai’nin dünyada uçan taksi hizmeti verecek ilk şehir olduğunu duyurdu.
Jeff Bezos 2 milyar dolarlık Amazon hissesi sattı
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 2 milyar dolardan fazla değere sahip yaklaşık 12 milyon Amazon hissesi sattı.