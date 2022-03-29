Murat Muratoğlu: İşlerin eskiye dönmeyeceği aşikar

Faizi kontrol ediyorlar mı? Evet! Zaten üzerine basa basa çok net bir biçimde söylüyorlar. Doları kontrol ediyorlar mı? Tabii ki… Bunlar başkanlık sistemi için beka meselesi… Dolar bir kez daha patlarsa çek fişi kapa dükkanı… Öncelikli soru, peki bu kadar müdahaleye karşın Türk Lirası neden bu halde? Tahvil faizleri nasıl 28’lere zıpladı? Dolar niye hiç aşağı bakmadı?

Öncelikli cevap yüksek enflasyon sebebiyle… Peki nereye kadar gidecek faiz ve dolar? Bu sorunun cevabı enflasyon kadar… Suni olarak sabit tutma çalışmaları sadece bu süreci ertelemeyi sağlar… İşlerin eskiye dönmeyeceği aşikar… Cin şişeden çıktı. Durum öyle bir raddeye geldi ki bir cami avlusunda avuç açmadığımız kaldı!

Murat Muratoğlu’nun yazısı