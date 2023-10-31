Murat Muratoğlu: İktidar kötü yola düşmüş Robin Hood gibi

Ben bunu anlamıyorum… Deprem oldu, çok büyük acılarla beraber çok yüklü parasal bir maliyet birlikte geldi. Herkesten fedakarlık yapması istendi. Eyvallah… “Türkiye Tek Yürek” deprem yardım kampanyasında 115 milyar lira toplandı. Yetmedi. Üç haneli vergiler KDV, ÖTV, MTV’nin yanı sıra şirketlerin Kurumlar Vergisi’nde artışa gidildi. Kesmedi. Nitekim 1.1 trilyon liralık ek bütçeyle ilave harcama ve sınırsız borçlanma yetkisi alındı. Buna karşılık TBMM’de görüşülen 2024 Bütçe Kanunu tasarısında toplam vergi gelirinin yüzde 27’sine yaklaşan tutardaki alacaktan vazgeçildi. İtirazlar karşılık bulmadı. Sorular cevaplanmadı. Madem paraya ihtiyacın var niye şirketlere göre değişiyor hikaye? Destek mi vermek istiyorsun? Onun için yap ayrı bir düzenleme…

İktidar kötü yola düşmüş Robin Hood gibi yıllardır fakirden alıp zengine veriyor. Toplanan vergileri yandaşa ihale olarak zimmetliyor. Para bitince de lüks harcamalarını kısmayıp, yine millete yükleniyor. Düzenin acilen değişmesi gerekiyor!

Murat Muratoğlu’nun yazısı