Murat Muratoğlu: İkinci S-400 paketini birincinin canı sıkılmasın diye mi alıyoruz?

Gelen satıyor, giden satıyor. Erdoğan’ın açıklamasına göre Türkiye, Rusya’dan ikinci paket S-400 füzesi alıyor. Demek bir 2.5 milyar dolar daha gidiyor. Ruslar bile şaşırdı bu işe… Ülkede büyük yankı uyandırdı. Rus basınında öne çıkan haberlerde Erdoğan’ın açıklamalarına vurgu yapıldı.

Rus basını bu işin Erdoğan’ın Rusya ziyaretinde bağlanacağını iddia etti. Gittiğinde bu sefer Putin ile beraber dondurma yemeseler bari… Geçen sefer Putin hem kendisi hem de Erdoğan için dondurma seçmişti. Erdoğan, Putin’e dönüp; “Benim paramı da veriyorsun değil mi” diye sormuştu. O gün dondurmanın hesabını Rusya’ya kilitledik! İyi de adamlar Türkiye’ye doğalgaz boru hattı döşemişler. Kullanamayacağımız milyarlarca dolarlık S-400 füzesi yerleştirmişler. Dondurmanın lafı mı olur?

Sahi ne oldu birinci paket S-400 füzeleri? İkinci paketi, birincinin canı sıkılmasın diye mi alıyoruz? Kesin “bunlar tek başına yaşamazlar, eş almanız gerekiyor” diye kandırmışlardır bizimkileri… Amerika izin vermedi diye daha birincileri kuramadık ki! Depoda bekliyorlar. “Bizden önce ülkede telsiz yoktu” diyenler, çıkıp, kurduk, çalıştırdık, savunma sistemimize dâhildir desinler. Diyemezler! Zira Ruslar S-400 füzelerini almamız için kredi açmıştı. Daha taksitleri bitmedi! Az para da değil ki! Yaklaşık 50 adet Tank-Palet fabrikasını Katar’a devretme bedeli…

Murat Muratoğlu yazısı