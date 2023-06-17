Murat Muratoğlu: Huylu huyundan vazgeçer mi?

Daha ekonominin neden her geçen gün kötüye gittiğini dahi bilmiyorlar. Nasıl kurtaracaklar? Yaşananlar bir sonuç… Neyin sonucu? Kötü yönetimin, bilgisizliğin, liyakatsizliğin… Kendileri anlamayınca bir de eski bakanlardan Mehmet Şimşek el atsın duruma dediler… Bunca krizi bir inat yüzünden yaşadığımız düşünülürse çok da iyi günler beklemiyor bizi ileride… Huylu huyundan vazgeçer mi sizce?

Murat Muratoğlu’nun yazısı