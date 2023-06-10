Murat Muratoğlu: Gaye hanım için bahisler açılmıştır

İlk kadın Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan hayırlı olsun. Başarılı olacağına kuşkum yok çünkü istese de Şahap Bey’den daha kötüsünü yapamaz.

Bu arada Şahap Kavcıoğlu da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) başına geçti. O’nun da orada başarılı olacağına inanıyorum.

Hadi Şahap Bey nispeten risksiz bir görevde… İyi niyetinden şüphem yok yapacaktır görevini layıkıyla… Lakin Gaye Hanım için bahisler açılmıştır. Bir yıl mı? İki yıl mı? Üç yıl diye de soracağım ama fazla iddialı…

Murat Muratoğlu’nun yazısı