Murat Muratoğlu: Evler satılsın diye faizleri düşürünce ne oldu?

Normal şartlarda en fazla 25 yıl olması gereken konut fiyatı için kira çarpanı 40 yılı geçiyor. Burada tartışılan fiyatlar mı fazla, kiralar mı az acaba… Hepsi iyi güzel de konut satışı bir anlamda parayı, birikimi, tasarrufu toprağa gömmek anlamına geliyor. Ülke için fena oluyor. Kısıtlı kaynaklar dönüşümsüz olarak harcanıyor. Evler satılsın diye faizleri düşürünce ne oldu? Sonuç, üç haneli konut fiyatları enflasyonu… Fiyatlar sapıttı… Ben ekonomistim, deyip duruyordu. Hadi anlatsın bu durumu!
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